Juniper Hotels stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Juniper Hotels hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,250 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,30 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,15 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at