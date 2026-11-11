Juniper Industrial: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Juniper Industrial hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Juniper Industrial im vergangenen Quartal 213,1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Juniper Industrial 219,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at