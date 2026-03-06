|
Juniper Industrial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Juniper Industrial hat am 04.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Juniper Industrial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 226,3 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 230,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,390 USD gegenüber 0,490 USD im Vorjahr.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Juniper Industrial im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 8,26 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 884,20 Millionen USD im Vergleich zu 963,80 Millionen USD im Vorjahr.
