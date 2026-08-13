Juniper Industrial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Juniper Industrial präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 USD gegenüber 0,150 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 233,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 228,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at