Juniper Industrial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Juniper Industrial gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das vergangene Quartal hat Juniper Industrial mit einem Umsatz von insgesamt 222,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 210,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,80 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at