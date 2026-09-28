Pine Aktie
WKN: 931045 / ISIN: BMG709641044
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28.09.2026 11:03:56
Juniper Lattes? Pine Sodas? Food Is Taking Us Back to the Forest.
Drinks and snacks are being tweaked to evoke woods and meadows, on the theory that frazzled consumers want to reconnect with nature.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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