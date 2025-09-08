Juniper Networks zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Juniper Networks präsentierte in der am 05.09.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.

Das vergangene Quartal hat Juniper Networks mit einem Umsatz von insgesamt 1,43 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 20,50 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at