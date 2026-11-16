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16.11.2026 06:31:29
JUNJIN CONSTRUCTION ROBOT hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
JUNJIN CONSTRUCTION ROBOT hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 81,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 728,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,96 Prozent auf 35,49 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 44,91 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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