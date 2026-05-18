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18.05.2026 06:31:29
JUNJIN CONSTRUCTION ROBOT: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
JUNJIN CONSTRUCTION ROBOT hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 506,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 534,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat JUNJIN CONSTRUCTION ROBOT mit einem Umsatz von insgesamt 46,02 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,88 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 5,85 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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