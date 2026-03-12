12.03.2026 06:31:29

JUNJIN CONSTRUCTION ROBOT: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

JUNJIN CONSTRUCTION ROBOT hat am 11.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 470,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 528,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat JUNJIN CONSTRUCTION ROBOT 45,41 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36,66 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 2172,00 KRW je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei JUNJIN CONSTRUCTION ROBOT ein Gewinn pro Aktie von 2237,00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 190,66 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 169,79 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2198,50 KRW geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 191,55 Milliarden KRW gerechnet.

