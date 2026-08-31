Juno International: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Juno International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,220 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,8 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 33,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at