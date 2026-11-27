|
27.11.2026 06:31:29
Juno International stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Juno International hat am 25.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Juno International vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,07 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,960 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Juno International im vergangenen Quartal 5,0 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Juno International 5,9 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!