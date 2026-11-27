Juno International hat am 25.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Juno International vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,07 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,960 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Juno International im vergangenen Quartal 5,0 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Juno International 5,9 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at