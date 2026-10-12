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12.10.2026 06:31:29
JUNTENDO gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
JUNTENDO hat am 09.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 32,93 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 31,03 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat JUNTENDO im vergangenen Quartal 10,56 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JUNTENDO 11,24 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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