JUNTENDO verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

JUNTENDO hat am 10.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 45,03 JPY. Im Vorjahresviertel waren 39,58 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12,25 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,96 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at