Jupiter life line hospitals: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Jupiter life line hospitals hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,14 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,34 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jupiter life line hospitals im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,11 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 3,48 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at