02.02.2026 06:31:29
Jupiter life line hospitals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Jupiter life line hospitals hat sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,49 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,01 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 3,65 Milliarden INR gegenüber 3,21 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
