Jupiter life line hospitals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Jupiter life line hospitals hat sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,49 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,01 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 3,65 Milliarden INR gegenüber 3,21 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

