Jupiter life line hospitals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Jupiter life line hospitals hat am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 8,75 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jupiter life line hospitals 7,86 INR je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,03 Prozent auf 3,94 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,23 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at