Jupiter Neurosciences stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Jupiter Neurosciences präsentierte in der am 01.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,250 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Jupiter Neurosciences ein Ergebnis je Aktie von -0,080 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at