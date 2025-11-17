|
17.11.2025 06:31:29
Jupiter Neurosciences zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Jupiter Neurosciences hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Jupiter Neurosciences ein Ergebnis je Aktie von -0,020 USD vermeldet.
Redaktion finanzen.at
