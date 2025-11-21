Jupiter Wellness stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Jupiter Wellness hat am 19.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,22 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jupiter Wellness in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1736,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,0 Millionen USD im Vergleich zu 0,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at