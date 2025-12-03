Jura Energy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Jura Energy hat sich am 01.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,28 Prozent auf 1,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Jura Energy 1,5 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at