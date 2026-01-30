|
Juroku Financial Group,Inc legte Quartalsergebnis vor
Juroku Financial Group,Inc hat am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 187,53 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 143,43 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Juroku Financial Group,Inc im vergangenen Quartal 34,18 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Juroku Financial Group,Inc 29,52 Milliarden JPY umsetzen können.
