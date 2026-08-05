Juroku Financial Group,Inc präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Juroku Financial Group,Inc veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 42,69 JPY. Im letzten Jahr hatte Juroku Financial Group,Inc einen Gewinn von 33,87 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Juroku Financial Group,Inc in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37,94 Milliarden JPY im Vergleich zu 32,16 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at