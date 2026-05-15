Juroku Financial Group,Inc: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Juroku Financial Group,Inc hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 260,63 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Juroku Financial Group,Inc noch ein Gewinn pro Aktie von 29,50 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 35,87 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Juroku Financial Group,Inc 30,83 Milliarden JPY umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 153,22 JPY gegenüber 115,46 JPY im Vorjahr.

Juroku Financial Group,Inc hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 136,16 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 135,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at