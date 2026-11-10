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10.11.2026 06:31:29
Juroku Financial Group,Inc stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Juroku Financial Group,Inc hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 54,40 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 29,72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Juroku Financial Group,Inc im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39,91 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 33,95 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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