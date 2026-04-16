Live Nation Entertainment Aktie
WKN DE: A0H0VZ / ISIN: US5380341090
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16.04.2026 21:30:00
Jury finds that Live Nation is an illegal monopoly, but a breakup with Ticketmaster is unlikely, analysts say
Some analysts say the most likely outcome for Live Nation would be more damages and penalties. Shares of the concert-ticketing giant rose on Thursday after falling a day earlier.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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