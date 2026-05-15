Jushi B: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Jushi B hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,14 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Jushi B mit einem Umsatz von insgesamt 91,1 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 0,52 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at