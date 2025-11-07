Jushi B stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Jushi B hat am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,17 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,110 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,64 Prozent auf 90,5 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 84,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at