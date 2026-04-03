Jushi B: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Jushi B gab am 31.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,11 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,080 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 95,3 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 92,1 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,490 CAD. Im Vorjahr waren -0,340 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 367,36 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 4,13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 352,80 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at