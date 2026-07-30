Jushi B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jushi B hat am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 CAD gegenüber -0,080 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 98,7 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Jushi B einen Umsatz von 90,1 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at