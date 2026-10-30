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30.10.2026 06:31:28
Jushi stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Jushi hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,08 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Jushi ein EPS von -0,170 CAD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,08 Prozent auf 98,7 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 90,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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