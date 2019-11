Juso-Chef Kühnert kandidiert möglicherweise als SPD-Vize

BERLIN (Dow Jones)--Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert hat sich eine mögliche Kandidatur als SPD-Vize beim Parteitag der Sozialdemokraten Anfang Dezember offengehalten. "Ich kandidiere für den Vorstand. Da gibt es 34 Plätze und für was ich da genau kandidiere, mache ich auch von den Rahmenbedingungen abhängig", sagte er im RBB nach Angaben des Senders. Zu diesen Bedingungen gehöre, wer Parteivorsitzender werde, und wie das Tableau insgesamt aussehe. Eine Kandidatur als Stellvertreter des Spitzenduos schließe er dabei nicht aus, so Kühnert weiter: "Weil ich damit einen Gestaltungsspielraum verbinde, weil ich Ziele habe, die ich mit der SPD erreichen will."

Dazu zählt Kühnert laut den Angaben etwa das erarbeitete Sozialstaatskonzept oder die Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Dass sich der Juso-Chef für den Parteivorstand vor dem am Freitag beginnenden Juso-Bundeskongress ins Gespräch gebracht hat, begründete Kühnert damit, dass er transparent kommunizieren wolle. Denn bereits auf dem am 6. Dezember beginnenden SPD-Parteitag werde gewählt. Bei dem Juso-Kongress in Schwerin will sich Kühnert als Juso-Vorsitzender wiederwählen lassen.

