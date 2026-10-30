Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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30.10.2026 11:45:00
Just 15 Stocks Make Up 71% of the Dow. Here's My Top Pick to Buy Now.
With just 30 components, the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) effectively acts as a representation of the broader stock market. Each seat in the Dow Jones is reserved for an industry-leading company that reflects a portion of the U.S. economy. But 71% of the index's weight is allocated to its 15 largest components.
These companies aren't necessarily the most valuable, as the Dow is price-weighted -- meaning components are weighted by their stock prices regardless of their total market capitalization (market cap). Whereas indexes like the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) and Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) are weighted by market cap, where the most valuable companies like Nvidia and Apple carry the most weight.
Out of the 15 largest Dow components, my top pick to buy now is American Express (NYSE: AXP). Here's why.
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