Just Dial: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Just Dial lud am 18.01.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete.

Es stand ein EPS von 2,71 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Just Dial noch ein Gewinn pro Aktie von 7,70 INR in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,26 Prozent auf 1,59 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,70 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 6,83 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 1,79 Milliarden INR gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at