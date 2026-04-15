Just Dial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Just Dial hat am 13.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 11,76 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 18,53 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,89 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,07 Milliarden INR ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 58,44 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 68,70 INR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 6,30 Prozent auf 12,14 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 11,42 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at