Just Dial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Just Dial lud am 19.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 12,68 INR gegenüber 14,04 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Just Dial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,43 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,03 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at