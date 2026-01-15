|
15.01.2026 06:31:29
Just Dial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Just Dial stellte am 13.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS belief sich auf 16,35 INR gegenüber 15,44 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Just Dial im vergangenen Quartal 3,06 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Just Dial 2,87 Milliarden INR umsetzen können.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 14,22 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 3,07 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!