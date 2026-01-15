Just Dial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Just Dial stellte am 13.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 16,35 INR gegenüber 15,44 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Just Dial im vergangenen Quartal 3,06 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Just Dial 2,87 Milliarden INR umsetzen können.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 14,22 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 3,07 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at