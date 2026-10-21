Just Eat Takeaway.com Aktie
WKN DE: A2ASAC / ISIN: NL0012015705
|
21.10.2026 19:04:13
Just Eat apologises for AI food mistakes after social media ridicule
A spokesperson said it was removing inaccurate AI images and pausing the rollout of the tool.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Nachrichten zu Just Eat Takeaway.com
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Just Eat Takeaway.com
|11.09.25
|Just Eat Takeaway.com Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Just Eat Takeaway.com Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Just Eat Takeaway.com Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Just Eat Takeaway.com Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.25
|Just Eat Takeaway.com Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.25
|Just Eat Takeaway.com Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.03.25
|Just Eat Takeaway.com Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.25
|Just Eat Takeaway.com Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Just Eat Takeaway.com Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Just Eat Takeaway.com Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Neutral
|UBS AG
|30.04.25
|Just Eat Takeaway.com Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|Just Eat Takeaway.com
|20,21
|-0,15%
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