Just Eat Takeaway.com Aktie

Just Eat Takeaway.com für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASAC / ISIN: NL0012015705

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21.10.2026 19:04:13

Just Eat apologises for AI food mistakes after social media ridicule

A spokesperson said it was removing inaccurate AI images and pausing the rollout of the tool.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Analysen zu Just Eat Takeaway.com

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11.09.25 Just Eat Takeaway.com Market-Perform Bernstein Research
13.08.25 Just Eat Takeaway.com Neutral UBS AG
30.07.25 Just Eat Takeaway.com Market-Perform Bernstein Research
30.07.25 Just Eat Takeaway.com Neutral UBS AG
30.07.25 Just Eat Takeaway.com Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Just Eat Takeaway.com 20,21 -0,15% Just Eat Takeaway.com

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