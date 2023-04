Just Eat Takeaway.com-Aktie höher: Betriebsratswahl bei Essenszusteller Lieferando

Das neu gewählte Betriebsratsteam besteht aus 12 Mitgliedern. Im Jahr 2019 hatte das niederländische Unternehmen noch versucht, die Gründung eines Lieferando-Betriebsrates in Wien rechtlich zu verhindern. Der Lieferservice beschäftigt in Österreich aktuell rund 800 angestellte Zusteller.

"Die Fahrradkuriere arbeiten hart bei jedem Wetter, bis spät in die Nacht, auch am Wochenende und an Feiertagen", so der Vorsitzende des Fachbereichs Straße in der Gewerkschaft vida, Markus Petritsch, am Freitag in einer Aussendung. Er sei davon überzeugt, dass es dem Betriebsratsteam gelingen werde, "die Arbeitsbedingungen zu verbessern sowie Beschäftigungsverhältnisse zu stabilisieren und weiterzuentwickeln".

Die Just Eat Takeaway.com-Aktie notiert zeitweise 1,89 Prozent im Plus bei 15,31 Euro.

