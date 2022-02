Just Energy Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Just Energy Group lud am 18.02.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete.

Das vergangene Quartal hat Just Energy Group mit einem Umsatz von insgesamt 650,7 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 540,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 20,48 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at