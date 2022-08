Just Energy Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Just Energy Group veröffentlichte am 08.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,44 Prozent auf 582,7 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 689,1 Millionen CAD gelegen.

Umsatzseitig standen 2,15 Milliarden CAD in den Büchern – ein Minus von 21,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Just Energy Group 2,74 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,23 CAD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 2,42 Milliarden CAD geschätzt.

Redaktion finanzen.at