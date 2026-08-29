Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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29.08.2026 11:19:00
Just Hit $100,000 in Your Portfolio? Here's What I'd Do Next
Hitting the $100,000 mark in your investment portfolio should feel monumental. And it is. It's likely the culmination of years of investing regularly and compounding growth. $100,000 probably isn't the finish line, but it should make you feel like you've reached some level of success.It can also feel a little stressful. After all, you're dealing with real wealth now, and any wrong moves could cost you thousands of dollars. Maybe you feel like you need to change your asset allocation. Maybe you think it's time to get into individual stock picking or more sophisticated investments.In reality, some things do change. But they have less to do with what you should buy and more to do with keeping the momentum going.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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