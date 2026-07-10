JustCo Holdings Aktie
WKN DE: A42CTX / ISIN: SGXE40121159
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10.07.2026 06:00:00
JustCo takes over master tenancy at OG Orchard Point building with push into co-living market
JustCo Place integrates co-working, retail space with 123 apartments; Deloitte to fully occupy its co-working spaceWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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