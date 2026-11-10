Lyft Aktie
WKN DE: A2PE38 / ISIN: US55087P1049
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10.11.2026 07:29:54
Justice Dept. Accuses Lyft of Disability Discrimination in Lawsuit
The department said Lyft and its drivers routinely deny rides to people who use stowable wheelchairs or travel with service animals. Lyft disputed the allegations.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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