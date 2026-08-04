Justice Holdings Aktie
WKN DE: A1JFA1 / ISIN: VGG5209A1084
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04.08.2026 22:10:14
Justice Dept. Charges Doctor in $95 Million Skin Substitute Fraud Scheme
Dr. Stephen Dubin, a wound care doctor in Nevada, is accused of applying unneeded, expensive wound coverings to seniors. He used the profits to buy yachts, the department said.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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