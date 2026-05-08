Justice Holdings Aktie
WKN DE: A1JFA1 / ISIN: VGG5209A1084
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08.05.2026 23:08:01
Justice Dept. Settles Case Against Provider of Meat Industry Data
Under the agreement, Agri Stats would pay a fine and broaden whom it sold its pricing data to. The department said the move would help reduce food costs.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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