Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
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23.06.2026 16:30:06
Justice Dept. Unveils Medicare Fraud Charges as Part of Larger Health Care Prosecutions
The Justice Department is taking aim at pricey “skin substitutes,” an overused wound care treatment that cost the government $10 billion in 2024.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
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17:58
|STOXX 50-Handel aktuell: Letztendlich Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
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19.06.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 verbucht am Freitagnachmittag Verluste (finanzen.at)
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19.06.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 gibt am Mittag nach (finanzen.at)
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19.06.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 am Mittag in Grün (finanzen.at)
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18.06.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 notiert am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)