Justice Holdings Aktie
WKN DE: A1JFA1 / ISIN: VGG5209A1084
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30.10.2026 09:15:28
Justice for Maya women in Guatemala, girls back in school in India, restored land in Mali: The UN has named its 2026 SDG Action Award winners
Champions of indigenous women's rights in Guatemala, girls' education in India, and restored farmland in Mali all featured among the winners of UN's SDG Action Awards.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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