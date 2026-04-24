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24.04.2026 06:31:29
Justify Capital stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Justify Capital hat am 22.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 99,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,8 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,5 Millionen CAD ausgewiesen.
Justify Capital vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,010 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 76,17 Millionen CAD – ein Plus von 33,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Justify Capital 57,13 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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