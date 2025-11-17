Justify Capital veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Justify Capital hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18,9 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,8 Millionen CAD in den Büchern standen.

